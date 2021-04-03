Джош Харт выбыл на неопределенный срок из-за разрыва связки пальца

У защитника «Нью-Орлеана» Джоша Харта диагностирован разрыв связки большого пальца правой руки, сообщает ESPN.

Во матче регулярного чемпионата НБА против «Орландо» (110:115 ОТ) Харт играл с травмой, но последующее МРТ-обследование подтвердило срочность проведения операции.

По первым оценкам баскетболист пропустит не меньше месяца. Но как показывает практика, среднее время восстановления после такой травмы составляет семь недель.