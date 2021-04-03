Джош Харт выбыл на неопределенный срок из-за разрыва связки пальца
16:53
У защитника «Нью-Орлеана» Джоша Харта диагностирован разрыв связки большого пальца правой руки, сообщает ESPN.
Во матче регулярного чемпионата НБА против «Орландо» (110:115 ОТ) Харт играл с травмой, но последующее МРТ-обследование подтвердило срочность проведения операции.
По первым оценкам баскетболист пропустит не меньше месяца. Но как показывает практика, среднее время восстановления после такой травмы составляет семь недель.
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