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Новости   //    Баскетбол   //    НБА

Джордж объяснил популярность звездных дуэтов в НБА

18:18
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Форвард Пол Джордж, который в межсезонье был обменян из «Оклахомы» в «Клипперс», предположил, почему теперь команды собирают звездные дуэты, а не трио. Джордж объединился с Каваем Леонардом.

— Раньше все пытались собрать большое трио, — цитирует Джорджа clutchpoints. —  Это не сработало для многих команд, так что теперь дуэты — это новая динамика. Актуальнее — два звездных парня и группа вокруг них, которая поддерживает их на высоком уровне. И это происходит во многих командах.

НБА: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

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