Разыгрывающий защитник «Голден Стэйт» Стефен Карри прокомментировал гибель афроамериканца Джорджа Флойда после его задержания полицией.

Ранее в интернете появилось видео, где полицейский коленом придавил Флойда к тротуару и не отпускал его, несмотря на крики, что тот не может дышать. Позже задержанный умер в больнице.

«Если это изображение не беспокоит вас и не бесит, тогда не знаю. Я видел, как много людей говорят и пытаются сформулировать, насколько они сыты по горло. Все хорошо, но это та же самая реальность, в которой мы живем. Джордж Флойд. У него есть семья. Джордж не заслуживал смерти. Джордж умолял о помощи и был просто проигнорирован, а это говорит нам громко и ясно, что его черная жизнь не имела значения. Джордж был убит. Джордж не был человеком для того полицейского, который медленно и целенаправленно забрал его жизнь», — написал Карри в Instagram.