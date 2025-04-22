Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 19:51

Джордан возглавил топ-50 самых высокооплачиваемых спортсменов в истории

Камила Абдурахманова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Майкл Джордан.
Фото Getty Images

Легенда НБА, шестикратный чемпион ассоциации Майкл Джордан с состоянием 4,15 миллиарда долларов, находится на первом месте в топ-50 самых высокооплачиваемых спортсменов в истории, сообщает Sportico.

Топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов в истории:

1. Майкл Джордан (баскетбол) — 4,15 миллиарда долларов.
2. Тайгер Вудс (гольф) — 2,79 миллиарда долларов.
3. Криштиану Роналду (футбол) — 2,23 миллиарда долларов.
4. Леброн Джеймс (баскетбол) — 1,88 миллиарда долларов.
5. Лионель Месси (футбол) — 1,85 миллиарда долларов.
6. Арнольд Палмер (гольф) — 1,82 миллиарда долларов.
7. Джек Никлаус (гольф) — 1,75 миллиарда долларов.
8. Дэвид Бекхэм (футбол) — 1,61 миллиарда долларов.
9. Роджер Федерер (теннис) — 1,59 миллиарда долларов.
10. Флойд Мейвезер (бокс) — 1,52 миллиарда долларов.

Серена Уильямс стала единственной женщиной, которая вошла в рейтинг Sportico.

Источник: Sportico
Криштиану Роналду
Майкл Джордан
Тайгер Вудс
Читайте также
Мужчина утонул в колодце на даче в Новой Москве
Жителей Барсово эвакуируют после взрыва в Киржачском районе Владимирской области
В Алматы умерли два участника полумарафона
Овечкин рассказал о мотивации выиграть второй Кубок Стэнли
«Салават» и «Авангард» выгрызли себе седьмые матчи, Радулов лез в драку, а у КХЛ – новый рекорд. Что произошло в Кубке Гагарина 21 апреля
Глава Пентагона Пит Хегсет погряз в скандалах. Что пишут СМИ
Популярное видео
«Трактор» в полуфинале / Что с «Ак Барсом» / «Авангард» спасает серию
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
Нас ждут сразу два седьмых матча во втором раунде Кубка Гагарина
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
Лучший сезон минского «Динамо», Бардаков уезжает в НХЛ
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Нью-Джерси»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
«Балтика» — «Сокол»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Алания»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Тюмень»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Авангард» и «Салават» продолжают сопротивление
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Нефтехимик» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Мария Клюндикова получила рабочую визу в США

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости