Джордан включил в пятерку всех времен себя и Пиппена

Легендарный баскетболист Майкл Джордан назвал свою символическую команду всех времен. В нее попали Скотти Пиппен, Мэджик Джонсон, Хаким Оладжьювон, Джеймс Уорти и он сам. По словам Джорадана, он бы предпочел выйти на паркет с проверенными партнерами.

- Это парни, с которыми я играл в одной команде и против которых выходил на площадку. Когда все серьезно, то я выбираю тех, кого знаю, — цитирует Джордана Fadeaway World.