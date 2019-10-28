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Джордан включил в пятерку всех времен себя и Пиппена

14:53
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Легендарный баскетболист Майкл Джордан назвал свою символическую команду всех времен. В нее попали Скотти Пиппен, Мэджик Джонсон, Хаким Оладжьювон, Джеймс Уорти и он сам. По словам Джорадана, он бы предпочел выйти на паркет с проверенными партнерами.

- Это парни, с которыми я играл в одной команде и против которых выходил на площадку. Когда все серьезно, то я выбираю тех, кого знаю, — цитирует Джордана Fadeaway World.

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