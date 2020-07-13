Джордан получил наследство в 200 долларов от бывшего тренера

Американский баскетбольный тренер Дин Смит, скончавшийся пять лет назад, оставил наследство 180 бывшим игрокам клуба, которых он тренировал, сообщает Marca.

В общей сумму тренер завещал 36 тысяч долларов — по 200 долларов каждому баскетболисту. Одним из получателей чека был легендарный игрок НБА Майкл Джордан.

Дин Смит был главным тренером команды университета Северной Каролины с 1961 по 1997 год, за это время он два раза одерживал с ней победу в чемпионате NCAA. Кроме того, Смит руководил сборной США, которая завоевала золотые медали на Олимпиаде-1976. В 1983 году Смит был избран в Зал славы баскетбола.

Воспитанниками специалиста, помимо Джордана, являются и другие известные игроки НБА: Джерри Стэкхаус, Рашид Уоллес, Винс Картер и Антуан Джемисон.