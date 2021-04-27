Джон Уолл выбыл до конца сезона

Разыгрывающий защитник «Хьюстона» Джон Уолл пропустит остаток сезона, сообщает Yahoo! Sports. 30-летний американец получил травму подколенного сухожилия.

В этом сезоне Уолл сыграл в 40 матчах, набирая в среднем за игру по 20,6 очка, 6,9 передачи, 3,2 подбора.