Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты WNBA
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

Джон Уолл выбыл до конца сезона

07:08

Разыгрывающий защитник «Хьюстона» Джон Уолл пропустит остаток сезона, сообщает Yahoo! Sports. 30-летний американец получил травму подколенного сухожилия.

В этом сезоне Уолл сыграл в 40 матчах, набирая в среднем за игру по 20,6 очка, 6,9 передачи, 3,2 подбора.

Читайте также

В финале мы ждали огня, а получили извержение вулкана! ЦСКА спасся за доли секунды, но пропустил в овертайме
Как россиянам ускорить встречу с любовью всей своей жизни
На Урале воры из мести убили и сожгли 90-летнего ветерана труда
В Турции предложили признать Крым частью России

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд