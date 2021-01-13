Джон Уолл ответил на прощальную речь Хардена: «Да ладно тебе, хочешь спрыгнуть?»
12:25
Недавно пришедший в «Хьюстон» разыгрывающий Джон Уолл резко отреагировал на желание Джеймса Хардена покинуть команду после поражения от «Лейкерс», сообщает Yahoo Sports.
«Когда в команде есть игрок, который не выкладывается, как все остальные, успеха добиться будет очень сложно. Прошло всего 9 матчей. Да ладно тебе, хочешь спрыгнуть со скалы всего после 9 игр?» — сказал Джон Уолл на послематчевой пресс-конференции.
Уолл сыграл в 7-и из девяти игр «Хьюстона» и набрав 18,6 очков, 4,7 подборов и 5,1 передач. «Рокетс» в текущем сезоне одержали 3 победы и потерпели 6 поражений.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю