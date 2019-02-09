Джон Уолл - о тяжелой травме: "Бог мне хочет этим что-то сказать"

Разыгрывающий "Вашингтона" Джон Уолл считает, что на его тяжелую травму повлияло то, что в прошлом он играл через боль. Напомним, Уолл выбыл как минимум на год из-за разрыва ахиллова сухожилия.

– Думаю, Бог мне хотел этим что-то сказать, – цитирует ESPN Уолла. – Я должен успокоиться и дождаться полного выздоровления. Всю свою карьеру я играл с травмами. Знаю многих, кто так делает и не успокаивается. Я всегда думал, что если ничего не сломано, то я должен играть. Хочу играть. Думаю, это теперь сказалось. Не хотел верить диагнозу. А когда люди говорят, что я не вернусь, это еще больше меня мотивирует.