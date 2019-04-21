Джоэл Эмбиид: "Дадли - никто"

Центровой "Филадельфии" Джоэл Эмбиид высказался по поводу конфликта с соперниками в третьем матче 1/8 финала плей-офф НБА с "Бруклином" (112:108). Эмбиид получил неспортивный фол, устроив стычку с Джаредом Дадли.

– Я думаю, что Дадли – никто, – сказал после игры Эмбиид. – Обычно я не реагирую, когда меня так пытаются вывести из себя, поскольку ценен для своей команды. Считаю, что ничего такого не сделал, чтобы получить фол.