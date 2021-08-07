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Джимми Батлер продлил контракт с «Майами» на 4 года и 184 миллиона долларов

17:58
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Защитник «Майами» Джимми Батлер подписал максимальное продление контракта с клубом на 4 года и 184 миллиона долларов, сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски.

Контракт Батлера был рассчитан до 2023 года с опцией игрока на сезон-2022/23, которая отклоняется. Продление вступит в силу с 2022 года. Новый контракт будет рассчитан до 2026 года и будет включать в себя опцию игрока.

В минувшем сезоне Батлер набирал 21,5 очка, 6,9 подбора, 7,1 передачи и 2,1 перехвата в среднем за игру.

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Иван Шитик все материалы автора

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