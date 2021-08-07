Джимми Батлер продлил контракт с «Майами» на 4 года и 184 миллиона долларов
Защитник «Майами» Джимми Батлер подписал максимальное продление контракта с клубом на 4 года и 184 миллиона долларов, сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски.
Контракт Батлера был рассчитан до 2023 года с опцией игрока на сезон-2022/23, которая отклоняется. Продление вступит в силу с 2022 года. Новый контракт будет рассчитан до 2026 года и будет включать в себя опцию игрока.
В минувшем сезоне Батлер набирал 21,5 очка, 6,9 подбора, 7,1 передачи и 2,1 перехвата в среднем за игру.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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