Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Игры
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 06:13

Джимми Батлер повторил рекорд Майкла Джордана в плей-офф НБА

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Форвард «Майами» Джимми Батлер
Джимми Батлер.
Фото USA Today Sports

Форвард «Майами» Джимми Батлер повторил рекорд легендарного Майкла Джордана в плей-офф НБА.

В первом матче полуфинала плей-офф против «Бостона» (123:116) Батлер набрал 35 очков, а также сделал 5 подборов, 7 передач и 6 перехватов.

Баскетболист во второй раз в карьере набрал 30 очков, сделал 5 подборов, 5 передач и 5 перехватов в выездном матче плей-офф НБА. Единственным, кому это удавалось до Батлера, был Майкл Джордан.

«Майами» ведет в серии с «Бостоном» — 1-0. Второй матч состоится 20 мая.

Джимми Батлер. Звезду «Майами Хит» в 13 лет выгнала из дома родная мать, а теперь он разрывает НБА

БК Майами Хит
Джимми Батлер
Майкл Джордан
2
1
Читайте также
Королева недокрутов метит в конгресс США. Фигуристка Сара Хьюз стала политиком
Логинов и Бабиков не вошли в состав групп сборной России для подготовки к новому сезону
В Ленинградской области убили главу отдела градостроительства администрации
Жительница Артемовска рассказала о конфликтах силовых структур Украины
Рината Максютова уволили с должности генерального директора центра «Вектор»
Как Россия стала ключевым игроком в мировом сельском хозяйстве: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Тимофей Мозгов встретился с юными поклонниками
Тимофей мозгов - о карьере в НБА
Тимофей Мозгов: "У Блатта любимчиков нет"
"Кливленд" и дети
Тимофей Мозгов: "Чувствуем себя как дома"
Леброн Джеймс отрабатывает реализацию
Дэвид Блатт: "Приложим все усилия, чтобы порадовать Россию"
Тимофей Мозгов: "Будем играть изо всех сил"
Тимофей Мозгов: "Собой недоволен"
Кириленко готов вернуться в строй!
Знаешь баскетбол? Найди здесь Леброна!
Швед - в команде Чарльза Баркли!
"Миннесоте" пора думать о новом сезоне
Швед попал на Звездный уик-энд!
Травма партнера - шанс для Мозгова
"Миннесоту" прорвало!
Шансы "Миннесоты" тают
"Миннесоте" нужна передышка
Кириленко - среди великих
Худший матч "Миннесоты"
2000-я передача Кириленко
Рекорд Шведа и победа "Миннесоты"
Швед не прошел проверку Уэйдом
Нужен ли Мозгову обмен?
Кириленко и Швед - в стартовой пятерке!
Российский рекорд НБА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Майами» обыграл «Бостон» в первом матче финала конференции

Бывший баскетболист ЦСКА Лэнгдон может стать генеральным менеджером «Вашингтона»
Новости
RSS RSS
Все новости