Джимми Батлер повторил рекорд Майкла Джордана в плей-офф НБА

Форвард «Майами» Джимми Батлер повторил рекорд легендарного Майкла Джордана в плей-офф НБА.

В первом матче полуфинала плей-офф против «Бостона» (123:116) Батлер набрал 35 очков, а также сделал 5 подборов, 7 передач и 6 перехватов.

Баскетболист во второй раз в карьере набрал 30 очков, сделал 5 подборов, 5 передач и 5 перехватов в выездном матче плей-офф НБА. Единственным, кому это удавалось до Батлера, был Майкл Джордан.

«Майами» ведет в серии с «Бостоном» — 1-0. Второй матч состоится 20 мая.