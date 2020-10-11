Защитник «Майами» Джимми Батлер рассказал о работе с главным тренером «Хит» Эриком Споэльстрой.

— Он — отличный тактик, — приводит ESPN слова Батлера. — Он знает, какие комбинации разыгрывать, он верит в игроков. Он доверяет нам и позволяет говорить то, что мы видим на паркете. Играть у тренера Спо — одно удовольствие.

Счет в финальной серии плей-офф НБА «Лейкерс» — «Майами» — 3:2. Шестой матч финала состоится в понедельник, 12 октября, начало — в 2.30 (мск).