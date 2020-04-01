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Джимми Батлер: «Ничего не делаю, только пью вино и тренируюсь»

06:29
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Форвард «Майами» Джимми Батлер рассказал, чем занимается в период самоизоляции из-за коронавируса. Сезон в НБА был приостановлен.

«Ничего не делаю, только пью вино и тренируюсь», — приводит Bleacher Report слова Батлера.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у более 853 тысяч человек. Умерших — 42 000, выздоровевших — 176 906. В России на данный момент 2337 случаев заражения, 17 человек умерли.

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