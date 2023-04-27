Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Игры
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 06:48

Леброн — о матче с «Мемфисом»: «Я играл дерьмово»

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Леброн Джеймс.
Фото Global Look Press

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс после пятого матча серии первого раунда с «Мемфисом» (99:116, 3-2) раскритиковал свою игру, в которой он набрал 15 очков (5 из 17 с игры, 1 из 9 — трехочковые), 10 подборов, пять передач и пять потерь.

«Сегодня я играл просто дерьмово. В шестой игре выступлю намного лучше», — цитирует Джеймса обозреватель The Athletic Джован Буха.

Шестой матч в серии пройдет 28 апреля на паркете «Лейкерс». Начало — 23.00 по московскому времени.

НБА
БК Лос-Анджелес Лейкерс
БК Мемфис Гриззлиз
Леброн Джеймс
0
Читайте также
«МОК выдвигает унизительный ультиматум». Жесткая дискуссия о возвращении российских спортсменов
Кокорин рассказал о самой дорогой паре кроссовок в своей коллекции
На Украине не подтвердили получение 98% обещанного НАТО вооружения
Матвиенко сообщила об обретении Россией новых союзников вопреки Западу
В Сети появилось видео избиения призывника на Украине
В США признали одержимость соблюдением антироссийских санкций
Популярное видео
Тимофей Мозгов встретился с юными поклонниками
Тимофей мозгов - о карьере в НБА
Тимофей Мозгов: "У Блатта любимчиков нет"
"Кливленд" и дети
Тимофей Мозгов: "Чувствуем себя как дома"
Леброн Джеймс отрабатывает реализацию
Дэвид Блатт: "Приложим все усилия, чтобы порадовать Россию"
Тимофей Мозгов: "Будем играть изо всех сил"
Тимофей Мозгов: "Собой недоволен"
Кириленко готов вернуться в строй!
Знаешь баскетбол? Найди здесь Леброна!
Швед - в команде Чарльза Баркли!
"Миннесоте" пора думать о новом сезоне
Швед попал на Звездный уик-энд!
Травма партнера - шанс для Мозгова
"Миннесоту" прорвало!
Шансы "Миннесоты" тают
"Миннесоте" нужна передышка
Кириленко - среди великих
Худший матч "Миннесоты"
2000-я передача Кириленко
Рекорд Шведа и победа "Миннесоты"
Швед не прошел проверку Уэйдом
Нужен ли Мозгову обмен?
Кириленко и Швед - в стартовой пятерке!
Российский рекорд НБА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Мемфис» сократил отставание в противостоянии с «Лейкерс»
Новости
RSS RSS
Все новости