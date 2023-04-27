Леброн — о матче с «Мемфисом»: «Я играл дерьмово»

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс после пятого матча серии первого раунда с «Мемфисом» (99:116, 3-2) раскритиковал свою игру, в которой он набрал 15 очков (5 из 17 с игры, 1 из 9 — трехочковые), 10 подборов, пять передач и пять потерь.

«Сегодня я играл просто дерьмово. В шестой игре выступлю намного лучше», — цитирует Джеймса обозреватель The Athletic Джован Буха.

Шестой матч в серии пройдет 28 апреля на паркете «Лейкерс». Начало — 23.00 по московскому времени.