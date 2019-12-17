Джеймс не уверен, что сыграет со своим сыном в НБА

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс оценил шансы его сына Бронни попасть в НБА. Ранее он заявлял о желании сыграть с ним в одной команде.

— Мы с Бронни можем стать первым отцом и сыном, которые сыграли в матче НБА вместе? С учетом того, как мое тело чувствует себя после игры, нет, абсолютно. — приводит слова Леброна TheScore. — С божьей помощью и, если не будет проблем со здоровьем, посмотрим. Нет никаких гарантий, что мой сын достигнет этого уровня. В жизни есть более важные вещи, особенно когда у тебя есть семья.

В одной команде с Бронни Джеймсом играет Заир Уэйд — сын друга Леброна. Бронни в минувшие выходные принес своей школьной команде победу над бывшей школой отца.