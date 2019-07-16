Джеймс и Леонард – лучшие игроки NBA 2K20 по рейтингу

Стали известны показатели ведущих игроков в баскетбольном симуляторе NBA 2K20. Первое место поделили Леброн Джеймс из "Лейкерс" и Кавай Леонард из "Клипперс". У обоих форвардов рейтинг составил 97. На третьей позиции с рейтингом 96 расположились MVP прошедшего сезона Яннис Адетокунбо из "Милуоки", а также Кевин Дюрант ("Бруклин") и Джеймс Харден ("Хьюстон").

Главным лицом стандартного издания игры стал форвард "озерников" Энтони Дэвис, а легендарного – атакующий защитник "Майами" Дуэйн Уэйд.

Релиз игры запланирован на 6 сентября этого года.

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