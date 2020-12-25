Джеймс Харден включил «Бостон» в список предпочитаемых команд

Атакующий защитник «Хьюстона» Джеймс Харден расширил список команд, в которых хотел бы продолжить карьеру, сообщает The Athletic.

По информации источника, к ранее упоминавшимся в СМИ «Бруклину», «Филадельфии», «Майами» и «Милуоки» добавились «Бостон» и «Портленд». Ранее сообщалось, что 31-летний американец обратился к руководству «Рокетс» с просьбой обменять его.

В прошлом сезоне Харден сыграл в 68 матчах, набирая в среднем по 34,3 очка. Баскетболист является 8-кратным участником Матча всех звезд НБА и самым ценным игроком регулярного чемпионата лиги (2017/18). Харден трижды становился самым результативным игроком сезона в НБА.