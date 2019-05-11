Джеймс Харден: "Мы не реализовали много возможностей"

Лидер "Хьюстона" Джеймс Харден выразил разочарование результатом серии 1/4 финала плей-офф НБА с "Голден Стэйт". Его команда уступила в серии в шести матчах со счетом 2-4.

– Мы упустили отличную возможность в последнем матче, – цитирует AFP Хардена. – Но были и другие возможности, которые мы не реализовали ранее, в первых двух матчах, в частности. Всегда грустно, когда сезон так заканчивается. Против нас играла очень мощная команда. Мы должны были найти способ побороть ее. Но в "Голден Стэйт" много талантливых игроков. Они давно вместе играют. Даже потери им не страшны.