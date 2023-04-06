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Джейлен Грин: «Большую часть побед «Хьюстон» одержал над лучшими командами»

Виталий Косик
Корреспондент
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Атакующий защитник «Хьюстона» Джейлен Грин прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата НБА с «Денвером» (124:103).

«Большую часть побед мы одержали над лучшими командами. Именно тогда мы играем в полную силу. Именно в этих матчах мы играем и в защите, и в нападении, на обоих концах площадки, не закрываясь и оставаясь вместе. Это наша надежда на будущее», — приводит слова Джейлена Грина журналист Адам Сполэйн в соцсетях.

Грин в этом матче набрал 32 очка, совершил шесть подборов и отдал четыре результативные передачи.

НБА
БК Денвер Наггетс
БК Хьюстон Рокетс
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