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Джей Ар Смит продолжит карьеру в «Лейкерс»

29 июня 2020, 20:24
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Защитник Джей Ар Смит станет игроком «Лейкерс». 34-летний баскетболист подпишет с калифорнийским клубом контракт до конца текущего сезона, сообщает The New York Times.

«Озерные» хотят заключить договор с американским игроком до закрытия окна подписаний. Оно будет открыто до среды, 1 июля.

Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс и Джей Ар Смит вместе выступали в «Кливленд» в течение почти четырех сезонов. Они помогли «Кливленду» выиграть титул чемпиона НБА в 2016 год.

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