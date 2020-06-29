Джей Ар Смит продолжит карьеру в «Лейкерс»

Защитник Джей Ар Смит станет игроком «Лейкерс». 34-летний баскетболист подпишет с калифорнийским клубом контракт до конца текущего сезона, сообщает The New York Times.

«Озерные» хотят заключить договор с американским игроком до закрытия окна подписаний. Оно будет открыто до среды, 1 июля.

Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс и Джей Ар Смит вместе выступали в «Кливленд» в течение почти четырех сезонов. Они помогли «Кливленду» выиграть титул чемпиона НБА в 2016 год.