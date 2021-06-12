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Джереми Лин вернется в китайскую лигу

21:47
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Защитник Джереми Лин объявил о том, что возвращается в китайскую лигу. Лин вернется в «Бэйцзин Дакс», за которых играл с 2019 по 2020 годы, сообщает ESPN.

Лин в 2020-м перешел в G-лигу с целью вернуться в НБА. Он оказался единственным из 11 лучших бомбардиров лиги, который не был вызван в НБА.

Ранее сообщалось, что Лин попытается вернуться в НБА в сезоне-2021/22.

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