Джереми Лин вернется в китайскую лигу

Защитник Джереми Лин объявил о том, что возвращается в китайскую лигу. Лин вернется в «Бэйцзин Дакс», за которых играл с 2019 по 2020 годы, сообщает ESPN.

Лин в 2020-м перешел в G-лигу с целью вернуться в НБА. Он оказался единственным из 11 лучших бомбардиров лиги, который не был вызван в НБА.

Ранее сообщалось, что Лин попытается вернуться в НБА в сезоне-2021/22.