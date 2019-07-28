Джереми Лин: "В НБА на меня махнули рукой"

Чемпион НБА в составе "Торонто" защитник Джереми Лин заявил, что сомневается в возможности найти себе команду в НБА в этом сезоне. Ранее появлялась информация, что в Лине заинтересован московский ЦСКА.

"С каждым годом становится все тяжелее найти команду, – приводит слова Лина CNN. – Кто-то говорит, что, достигнув дна, у тебя остается только путь наверх. Но мне кажется, что я просто падаю еще ниже. Складывается ощущения, что в НБА на меня махнули рукой".

30-летний Джереми Лин в прошлом сезоне стал чемпионом НБА с "Торонто". В 23 матчах регулярного чемпионата НБА в среднем за матч он зарабатывал 7,0 очка, 2,6 подбора, 2,2 передачи. В плей-офф он провел 8 матчей (1,1 очка, 0,4 подбора 0,5 передачи).