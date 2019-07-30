Джереми Лин отказался от предложения ЦСКА

Чемпион НБА в составе "Торонто" защитник Джереми Лин не перейдет в ЦСКА. Игрок отказался от предложенного контракта, сообщает Sportnado.

30-летний баскетболист пока не заинтересован в переезде в Европу. Он ждет предложения от клуба НБА, а также рассматривает вариант продолжения карьеры в Китае.

Джереми Лин в прошлом сезоне стал чемпионом НБА с "Торонто". В 23 матчах регулярного чемпионата НБА в среднем за матч он зарабатывал 7,0 очка, 2,6 подбора, 2,2 передачи. В плей-офф он провел 8 матчей (1,1 очка, 0,4 подбора 0,5 передачи).