Джеральд Грин может пропустить весь сезон-2019/20

Защитник «Хьюстона» Джеральд Грин получил перелом стопы во время предсезонного матча с «Торонто» (118:111), который состоялся на прошлой неделе в Токио. По первоначальным данным, игрок выбыл на 2-3 месяца Однако новое обследование показало, что травм серьезнее, чем предполагалось. 33-летний игрок может пропустить весь сезон-2019/20, сообщает ESPN.

В прошлом сезоне Грин набирал 9,2 очка и 2,5 подбора за игру. Летом он продлил соглашение с «Рокитс».