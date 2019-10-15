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Джеральд Грин может пропустить весь сезон-2019/20

20:44
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Защитник «Хьюстона» Джеральд Грин получил перелом стопы во время предсезонного матча с «Торонто» (118:111), который состоялся на прошлой неделе в Токио. По первоначальным данным, игрок выбыл на 2-3 месяца Однако новое обследование показало, что травм серьезнее, чем предполагалось. 33-летний игрок может пропустить весь сезон-2019/20, сообщает ESPN.

В прошлом сезоне Грин набирал 9,2 очка и 2,5 подбора за игру. Летом он продлил соглашение с «Рокитс».

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