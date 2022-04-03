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Сегодня, 06:39

Дюрант в матче против «Атланты» установил личный рекорд результативности

Сергей Разин
корреспондент
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«Бруклин» в матче регулярного чемпионата НБА уступил «Атланте» со счетом 115:122.

Самым результативным на паркете стал форвард «Нетс» Кевин Дюрант, набравший 55 очков. 33-летний американец установил личный рекорд результативности в матче НБА — ранее он набрал 54 очка за «Оклахому» во встрече с «Никс» в 2014 году.

В текущем сезоне Дюрант провел 51 матч, в которых в среднем за игру набрал 30,1 очка и совершает 7,3 подбора.

БК Бруклин Нетс
Кевин Дюрант
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