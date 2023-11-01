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Сегодня, 10:18

Дюрант стал 12-м игроком в истории НБА, набравшим 27 тысяч очков

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Форвард «Финикса» Кевин Дюрант преодолел отметку в 27 тысяч очков за карьеру.

35-летний американец набрал 26 очков в игре против «Сан-Антонио» (114:115) в регулярном чемпионате НБА.

Он стал 12-м игроком в истории лиги, набравшим 27 тысяч очков за карьеру. Рекордсменом НБА является форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс. На его счету 38 740 очков.

Дюрант играет за «Финикс» с февраля этого года. Ранее он выступал за «Бруклин», «Голден Стэйт» и «Оклахому».

Баскетбол
НБА
БК Финикс Санс
Кевин Дюрант
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