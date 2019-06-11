Дюрант сравнил ощущения от победы "Голден Стэйт" с рюмкой текилы

Форвард "Голден Стэйт" Кевин Дюрант – о победе над "Торонто" (106:105) в пятом матче финальной серии плей-офф НБА. Он получил травму во второй четверти и не сумел завершить матч. "Торонто" ведет в серии со счетом 3-2.

- Фаны "Уорриорз" будут чертовски громкими в шестом матче, - написал Дюрант в сториз своего Инстаграма. – Сейчас мне больно до глубины души, я не могу лежать. Но видеть, как мои братья побеждают – это было словно выпить рюмку текилы. У меня новая жизнь, лол.

Шестой матч состоится 14 июня и начнется в 04.00 по московскому времени. Хозяином будет "Голден Стэйт".

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