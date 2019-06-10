Дюрант проведет тренировку с командой и может сыграть в пятом матче

Форвард "Голден Стэйт" Кевин Дюрант проведет тренировку вместе с командой. Ранее главный тренер "воинов" Стив Керр говорил, что Дюранту нужно провести одно полноценное занятие для возвращения на паркет. Кевин получил повреждение в пятом матче полуфинала Западной конференции с "Хьюстоном",

- План состоит в том, чтобы Дюрант получил нагрузку против молодых игроков команды, – цитирует The Athletic Керра. - Мы будем оценивать его состояние исходя из этой тренировки. Он будет делать то, чего еще не делал после травмы.

"Торонто" ведет в финальной серии со счетом 3-1.