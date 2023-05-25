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Сегодня, 00:14

Дюрант посетил матч «Монако» — «Страсбур»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Форвард «Финикса» Кевин Дюрант посетил в качестве зрителя первый матч четвертьфинальной серии плей-офф чемпионата Франции между «Монако» и «Страсбуром» (88:84).

34-летний американец не первый раз приезжает на матчи монегасков, так как за команду выступает его друг Майк Джеймс. В прошлом сезоне он посещал 4-й и 5-й матчи плей-офф Евролиги между «Монако» и «Олимпиакосом».

В этом сезоне НБА «Финикс» проиграл «Денверу» во втором раунде плей-офф — 2-4, поэтому у Дюранта сейчас отпуск.

Кевин Дюрант
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