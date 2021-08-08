Дюрант подписал долгосрочный контракт с «Бруклином»

Форвард «Бруклина» Кевин Дюрант подписал долгосрочный контракт с клубом, сообщает сайт команды.

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The Brooklyn Nets have signed @KDTrey5 to a multi-year contract extension!!! pic.twitter.com/ULopr4fquJ — Brooklyn Nets (@BrooklynNets) August 8, 2021

Ранее сообщалось, что соглашение будет рассчитано на 4 года и 198 миллионов долларов.

32-летний баскетболист пришел в «Нетс» в 2019 году, но пропустил первый сезон в команде из-за травмы. В сезоне-20/21 форвард сыграл всего в 35 матчах, набирая в среднем 26,9 очка, 7,1 подбора, 5,5 передачи, 0,7 перехвата и 1,3 блок-шота.

«Бруклин» проиграл «Милуоки» в полуфинале Восточной конференции (3-4).

Форвард сборной США Кевин Дюрант был признан самым ценным игроком баскетбольного турнира на Олимпийских играх в Токио. В Токио Дюрант в третий раз стал олимпийским чемпионом.