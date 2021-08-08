Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Tokyo 2020
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

Дюрант подписал долгосрочный контракт с «Бруклином»

17:18
Теги:

Форвард «Бруклина» Кевин Дюрант подписал долгосрочный контракт с клубом, сообщает сайт команды.

Ранее сообщалось, что соглашение будет рассчитано на 4 года и 198 миллионов долларов.

32-летний баскетболист пришел в «Нетс» в 2019 году, но пропустил первый сезон в команде из-за травмы. В сезоне-20/21 форвард сыграл всего в 35 матчах, набирая в среднем 26,9 очка, 7,1 подбора, 5,5 передачи, 0,7 перехвата и 1,3 блок-шота.

«Бруклин» проиграл «Милуоки» в полуфинале Восточной конференции (3-4).

Форвард сборной США Кевин Дюрант был признан самым ценным игроком баскетбольного турнира на Олимпийских играх в Токио. В Токио Дюрант в третий раз стал олимпийским чемпионом.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

Алина Кабаева — о посте Утяшевой: «Израильская гимнастка не «вырвала победу» у нашей спортсменки, а Дину Аверину обокрали, тупо и нагло лишили заслуженной золотой медали»
Какими фобиями страдают разные знаки зодиака
Российским "художницам" добавили 0,3 балла после протеста
Тренер из Болгарии оценила судейство финала по гимнастике на ОИ
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
0
Офсайд