Дюрант подписал долгосрочный контракт с «Бруклином»
Форвард «Бруклина» Кевин Дюрант подписал долгосрочный контракт с клубом, сообщает сайт команды.
Ранее сообщалось, что соглашение будет рассчитано на 4 года и 198 миллионов долларов.
32-летний баскетболист пришел в «Нетс» в 2019 году, но пропустил первый сезон в команде из-за травмы. В сезоне-20/21 форвард сыграл всего в 35 матчах, набирая в среднем 26,9 очка, 7,1 подбора, 5,5 передачи, 0,7 перехвата и 1,3 блок-шота.
«Бруклин» проиграл «Милуоки» в полуфинале Восточной конференции (3-4).
Форвард сборной США Кевин Дюрант был признан самым ценным игроком баскетбольного турнира на Олимпийских играх в Токио. В Токио Дюрант в третий раз стал олимпийским чемпионом.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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