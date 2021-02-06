Дюрант может пропустить несколько матчей

Форвард «Бруклина» Кевин Дюрант не полетел с командой в Филадельфию на матч против «Сиксерс», сообщает ESPN. Баскетболист может пропустить несколько предстоящих игр «Нетс».

Дюрант сдал три отрицательных теста на COVID-19 за последние сутки, однако был вынужден покинуть игру в третьей четверти матча против «Торонто» (117:123) по требованиям протокола НБА по коронавирусу.

Дюрант начал игру на скамейке запасных из-за неубедительного теста на COVID-19 у кого-то, с кем игрок общался ранее в пятницу. Позже этот человек, как сообщается, сдал положительный тест, что привело к удалению Дюранта из игры в третьей четверти матча.