Дюрант может пропустить 7-10 месяцев из-за травмы

Форвард "Голден Стэйт" Кевин Дюрант рискует пропустить большую часть следующего сезона из-за травмы, полученной в пятом матче финальной серии плей-офф НБА с "Торонто" (106:105).

30-летний американец покинул расположение команды и отправился в Нью-Йорк, где должен пройти МРТ, сообщает ESPN. Результаты медицинского обследования станут известны в среду.

По предварительной информации, у Дюранта разрыв ахиллова сухожилия. Восстановление после подобной травмы занимает 7-10 месяцев.

СМИ: "Голден Стэйт" собирался предложить Дюранту до травмы долгосрочный контракт с возможностью обмена