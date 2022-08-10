Дюрант может бойкотировать предсезонные сборы «Бруклина»

Форвард «Бруклина» Кевин Дюрант может бойкотировать предсезонный тренировочный лагерь команды. Как сообщает New York Daily News, таким образом 33-летний американец отреагировал на решение «Нетс» не обменивать его.

Ранее игрок попросил об обмене, так как не хочет выступать за «Нетс» при генеральном менеджере Шоне Марксе и главном тренере Стиве Нэше. Руководство клуба поддержала тренера.

Действующий контракт Дюранта рассчитан еще на четыре года. За это время он получит 194 миллиона долларов.

В прошедшем сезоне форвард сыграл в 55 матчах, набирая в среднем за матч по 29,9 очка, 7,4 подбора и 6,4 передачи.