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Сегодня, 01:27

Дюрант может бойкотировать предсезонные сборы «Бруклина»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Форвард «Бруклина» Кевин Дюрант может бойкотировать предсезонный тренировочный лагерь команды. Как сообщает New York Daily News, таким образом 33-летний американец отреагировал на решение «Нетс» не обменивать его.

Ранее игрок попросил об обмене, так как не хочет выступать за «Нетс» при генеральном менеджере Шоне Марксе и главном тренере Стиве Нэше. Руководство клуба поддержала тренера.

Действующий контракт Дюранта рассчитан еще на четыре года. За это время он получит 194 миллиона долларов.

В прошедшем сезоне форвард сыграл в 55 матчах, набирая в среднем за матч по 29,9 очка, 7,4 подбора и 6,4 передачи.

БК Бруклин Нетс
Кевин Дюрант
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