Дюрант хочет остаться в «Финиксе» до конца карьеры

Форвард «Финикса» Кевин Дюрант отметил, что готов играть в новом клубе до конца карьеры. «Санс» на прошлой неделе объявили об обмене игрока из «Бруклина».

«Сейчас мне все нравится, и вижу, что останусь здесь до конца своей карьеры. Но кто знает, что будет в будущем? Я говорил то же самое о «Бруклине», — приводит Boardroom слова Дюранта.

В этом сезоне 34-летний Дюрант сыграл в 39 матчах регулярного чемпионата НБА, набирая в среднем по 29,7 очка, 6,7 подбора и 5,3 передачи за матч.