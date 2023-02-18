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Сегодня, 05:13

Дюрант хочет остаться в «Финиксе» до конца карьеры

Евгений Козинов
Корреспондент
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Кевин Дюрант.
Фото USA Today Sports

Форвард «Финикса» Кевин Дюрант отметил, что готов играть в новом клубе до конца карьеры. «Санс» на прошлой неделе объявили об обмене игрока из «Бруклина».

«Сейчас мне все нравится, и вижу, что останусь здесь до конца своей карьеры. Но кто знает, что будет в будущем? Я говорил то же самое о «Бруклине», — приводит Boardroom слова Дюранта.

В этом сезоне 34-летний Дюрант сыграл в 39 матчах регулярного чемпионата НБА, набирая в среднем по 29,7 очка, 6,7 подбора и 5,3 передачи за матч.

БК Бруклин Нетс
БК Финикс Санс
Кевин Дюрант
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