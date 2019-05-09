Дюрант больше не сыграет в серии с "Хьюстоном"

Форвард "Голден Стэйт" Кевин Дюрант получил повреждение в пятом матче 1/4 финала плей-офф НБА против "Хьюстона" (104:99) и больше не сыграет в серии, информирует ESPN. Игрок травмировался за две минуты до конца третьей четверти и не вышел на четвертую.

У форварда диагностировано легкое растяжение правой голени. Таким образом, игрок точно не сыграет в оставшейся части серии с "Хьюстоном" (3-2). Дюрант будет повторно осмотрен через одну неделю.

Напомним, что Дюрант набрал 22 очка в матче и помог "Уорриорз" одержать победу и повести в серии 3-2.