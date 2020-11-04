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Двукратный участник Матча всех звезд НБА умер в тюрьме, где отбывал пожизненное заключение

15:18
Эдди Джонсон. Фото NBA.
Эдди Джонсон. Фото NBA.

Двукратный участник Матча всех звезд НБА Эдди Джонсон умер в возрасте 65 лет в исправительном учреждении во Флориде. Там бывший игрок отбывал наказание в виде пожизненного заключения, сообщает Yahoo Sports.

Джонсон был выбран «Атлантой» в третьем раунде драфта НБА 1977 года. В сезоне-1986/87 «Сиэтл» отчислили игрока за употребление кокаина, а НБА пожизненно дисквалифицировала Джонсона.

Он вернулся во Флориду и, имея наркотическую зависимость, был арестован более 100 раз, а также дважды попадал в тюрьму за грабеж, мошенничество и торговлю наркотиками. В 2006 году Джонсон был приговорен к пожизненному заключению после того, как суд признал его виновным в изнасиловании несовершеннолетней девочки.

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