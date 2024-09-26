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Двукратный чемпион мира по баскетболу Роуз завершил карьеру

Алина Савинова
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Американский баскетболист Деррик Роуз объявил о завершении карьеры в возрасте 35 лет.

«Следующая глава — это погоня за мечтой и возможность поделиться своим ростом. Я верю, что настоящий успех приходит, когда ты становишься тем, кем был создан, и я хочу показать миру, кто я есть за пределами баскетбола», — приводит слова Роуза The Athletic.

Последней командой, за которую выступал Роуз, был «Мемфис». У американца оставался еще один год по контракту с клубом, игрок должен был заработать 3,4 миллиона долларов. Ранее в своей карьере защитник играл в «Чикаго Буллз», «Нью-Йорке», «Кливленде», «Миннесоте» и «Детройте».

В 2011 году Роуз был признан самым ценным игроком НБА, став в возрасте 22 лет самым молодым обладателем данной награды. Он также является чемпионом мира 2010 и 2014 годов.

Баскетбол
Деррик Роуз
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