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Новости   //    Баскетбол   //    НБА

Два игрока «Лейкерс» вылечились от коронавируса

08:24
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«Лейкерс» объявил, что после 14-дневной самоизоляции ни у одного из игроков нет симптомов коронавируса, сообщает USA Today. Напомним, что сразу после приостановки НБА два игрока «Лейкерс» сдали положительный тест на COVID-19, но клуб не раскрыл их имен. Всего же в НБА было выявлено 15 случаев заболевания коронавирусом.

В «Лейкерс» подчеркнули, что продолжат следовать рекомендациям властей, касающимся ограничений личных контактов во избежание распространения коронавируса.

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