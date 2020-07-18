Дуайт Ховард получил предупреждение от НБА из-за того, что не носил маску

Центровой «Лейкерс» Дуайт Ховард получил предупреждение от НБА из-за того, что не носил защитную маску, сообщает ESPN.

Сам Ховард рассказал, что кто-то донес на него, позвонив на анонимную горячую линию НБА.

В минувшую субботу Ховард стал единственным игроком, который посетил вечеринку у бассейна с выступлением диджея. Дуайт вел трансляцию события в Instagram и ходил без маски.