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Дуайт Ховард получил предупреждение от НБА из-за того, что не носил маску

16:08
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Центровой «Лейкерс» Дуайт Ховард получил предупреждение от НБА из-за того, что не носил защитную маску, сообщает ESPN.

Сам Ховард рассказал, что кто-то донес на него, позвонив на анонимную горячую линию НБА.

В минувшую субботу Ховард стал единственным игроком, который посетил вечеринку у бассейна с выступлением диджея. Дуайт вел трансляцию события в Instagram и ходил без маски.

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