Дрэймонд Грин: «Я не хочу говорить о Коби. Хочу говорить с Коби»

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин высказался о гибели знаменитого баскетболиста «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта. В воскресенье, 26 января, 41-летний Брайант, его 13-летняя дочь Джианна и еще 7 человек погибли в результате крушения вертолета в городе Калабасас близ Лос-Анджелеса.

— Не специалист в психологии, не знаю, правильно ли поступаю, но я пытаюсь уходить от темы и не говорить о том, что случилось, — цитирует Clutchpoints Грина. — Я не хочу говорить о Коби. Я хочу говорить с Коби.