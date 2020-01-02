Баскетбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

Дрэймонд Грин: «Переход Леброна в «Майами» — одно из самых сильных решений в истории спорта»

12:41
Теги:

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин высоко оценил переход Леброна Джеймса в 2010 году в «Майами». В составе «Хит» он стал двукратным чемпионом НБА.

— Переход Леброна в «Майами» имел очень важное значение, — цитирует Грина ESPN. — Многие думали, что Леброн совершил одну из самых больших ошибок в карьере, когда он решил перевезти свои таланты. Но сейчас это одно из самых сильных решений в истории спорта.

Баскетбол: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир