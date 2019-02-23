Дрэймонд Грин хочет нанять агента Леброна Джеймса

Звезда "Голден Стэйт" Дрэймонд Грин хочет воспользоваться услугами известного спортивного агента Рича Пола, который представляет Леброна Джеймса. Как сообщает Yahoo Sports, 28-летний Грин пойдет на этот шаг, чтобы выбить себе наилучшие условия в 2020 году, когда закончится срок действия его нынешнего пятилетнего контракта на сумму 82 миллиона долларов.

Летом следующего года Грин может стать свободным агентом и не хочет упускать возможность.

В нынешнем сезоне Грин в среднем за матч набирает 7,2 очка, делает 7,5 подбора и 7,3 передачи.