Дрэймонд Грин: «Голден Стэйт» сейчас полный отстой"

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин прокомментировал разгромное поражение от «Оклахомы» (92:120) в матче регулярного чемпионата НБА. «Воины» проиграли две встречи на старте сезона.

— Мне бы хотелось, чтобы мы больше выкладывались на площадке, — цитирует Грина ESPN. - Положение вещей таково, что мы сейчас полный отстой. Нашей защиты просто не существует. Кажется, мы даже не знаем, что это такое.

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