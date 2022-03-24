Драммонд не сыграл с «Ютой» из-за последствий вакцинации

Центорой «Бруклина» Андре Драммонд не принял участие в матче регулярного чемпионата НБА против «Юты» (114:106) из-за проблем со здоровьем. На днях игрок сделал прививку от коронавируса.

Как сообщает New York Daily News, 28-летний американец ощутил дискомфорт после вакцинации, поэтому не примет участия в игре.

Напомним, в Нью-Йорке действует постановление, согласно которому все спортсмены городских команд обязаны вакцинироваться от Covid-19.

В этом сезоне Драммонд сыграл в 14 матчах за «Нетс», набирая в среднем по 11,4 очка и 9,6 подбора. До этого он играл за «Филадельфию»: в сезоне-2021/22 49 матчей, в которых набирал в среднем по 6,1 очка и 8,8 подбора.