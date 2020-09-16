Драфт НБА состоится 18 ноября
08:15
Драфт НБА-2020 состоится 18 ноября, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.
Изначально лига планировала провести мероприятие 15 октября, через три дня после даты, на которую запланирован возможный седьмой матч финальной серии плей-офф. В сентябре сообщалось, что НБА рассматривает возможность проведения драфта в ноябре.
ESPN Sources: NBA has locked in November 18th for the 2020 Draft. Date had been tentative.— Adrian Wojnarowski (@wojespn) September 16, 2020