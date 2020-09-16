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Новости   //    Баскетбол   //    НБА

Драфт НБА состоится 18 ноября

08:15

Драфт НБА-2020 состоится 18 ноября, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Изначально лига планировала провести мероприятие 15 октября, через три дня после даты, на которую запланирован возможный седьмой матч финальной серии плей-офф. В сентябре сообщалось, что НБА рассматривает возможность проведения драфта в ноябре.

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