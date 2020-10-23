Драфт НБА 2020 года состоится в виртуальном формате

Драфт НБА 2020 года пройдет виртуально, сообщает ESPN.

Комиссионер лиги Адам Сильвер будет объявлять баскетболистов, выбранных в первом раунде, в прямом эфире в студии ESPN. Ведущие игроки присоединятся к трансляции онлайн.

Церемония драфта-2020 состоится 18 ноября. Изначально он должен был пройти в июне в Бруклине, однако из-за пандемии коронавируса сезон-2019/2020 в НБА завершился в середине октября.