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Драфт НБА 2020 года состоится в виртуальном формате

10:36

Драфт НБА 2020 года пройдет виртуально, сообщает ESPN.

Комиссионер лиги Адам Сильвер будет объявлять баскетболистов, выбранных в первом раунде, в прямом эфире в студии ESPN. Ведущие игроки присоединятся к трансляции онлайн.

Церемония драфта-2020 состоится 18 ноября. Изначально он должен был пройти в июне в Бруклине, однако из-за пандемии коронавируса сезон-2019/2020 в НБА завершился в середине октября.

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