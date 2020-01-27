«Дорогой баскетбол». Фильм Коби Брайанта, за который он получил «Оскар»

Легенда НБА Коби Брайант, погибший 26 января при крушении вертолета, в 2018 году стал победителем кинопремии «Оскар» в категории «Лучший короткометражный анимационный фильм».

Картина «Дорогой Баскетбол» (Dear Basketball) основана на жизни и карьере экс-защитника «Лейкерс» и сборной США. Брайант выступил в роли продюсера ленты.

Анимационный фильм основан на стихотворении, в котором Брайант объявил о завершении карьеры.

В фильме легендарный игрок лично читает закадровый текст:

Дорогой баскетбол,

С того момента,

Когда я начал скручивать отцовские носки в «мяч»

И выполнять воображаемые

Победные броски

На Great Western Forum (старой арене «Лейкерс». — Прим. «СЭ»),

Я понимал одно:

Я влюбился в тебя.

Настолько сильно, что отдал себя всего:

От моего разума и тела

До души.

Шестилетний парень,

Беззаветно влюбленный в тебя.

Я никогда не видел конца этому туннелю.

Я только воображал,

Как выбегаю из него.

Я так и бежал.

Бежал по паркету вперед и назад,

После каждой потери мяча — ради тебя.

Ты просил от меня отдачи,

Я отдал тебе свое сердце,

Потому что взамен получил намного больше.

Я превозмогал усталость и боль,

Не из-за того, что мне был брошен вызов,

А потому что ТЫ звал меня.

Я делал все ради ТЕБЯ.

Ведь так ты и поступаешь,

Когда кто-то заставляет тебя чувствовать себя

Живым, как ты заставлял чувствовать меня.

Ты подарил шестилетнему мальчику мечту о «Лейкерс»

И я всегда буду любить тебя за это.

Но я не могу любить тебя с такой же одержимостью, как раньше.

Этот сезон — все, что я могу дать тебе.

Сердце еще может справляться с нагрузками,

Разуму по силам преодолевать препятствия.

Но мое тело знает — пришло время сказать: «Прощай!».

Это нормально.

Я готов оставить тебя,

Но хочу, чтобы ты знал

Мы оба можем насладиться каждым моментом, который у нас остался.

Как хорошим, так и плохим.

Мы отдали друг другу

Все, что у нас было.

Мы оба знаем: не важно, что я сделаю потом

Я всегда буду тем парнем

С «мячом», скрученным из носков.

Вставал перед урной в углу.

На часах 5 секунд

Мяч у меня в руках

5...4...3...2...1

Всегда буду любить тебя.

Коби!