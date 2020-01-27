«Дорогой баскетбол». Фильм Коби Брайанта, за который он получил «Оскар»
Легенда НБА Коби Брайант, погибший 26 января при крушении вертолета, в 2018 году стал победителем кинопремии «Оскар» в категории «Лучший короткометражный анимационный фильм».
Картина «Дорогой Баскетбол» (Dear Basketball) основана на жизни и карьере экс-защитника «Лейкерс» и сборной США. Брайант выступил в роли продюсера ленты.
Анимационный фильм основан на стихотворении, в котором Брайант объявил о завершении карьеры.
В фильме легендарный игрок лично читает закадровый текст:
Дорогой баскетбол,
С того момента,
Когда я начал скручивать отцовские носки в «мяч»
И выполнять воображаемые
Победные броски
На Great Western Forum (старой арене «Лейкерс». — Прим. «СЭ»),
Я понимал одно:
Я влюбился в тебя.
Настолько сильно, что отдал себя всего:
От моего разума и тела
До души.
Шестилетний парень,
Беззаветно влюбленный в тебя.
Я никогда не видел конца этому туннелю.
Я только воображал,
Как выбегаю из него.
Я так и бежал.
Бежал по паркету вперед и назад,
После каждой потери мяча — ради тебя.
Ты просил от меня отдачи,
Я отдал тебе свое сердце,
Потому что взамен получил намного больше.
Я превозмогал усталость и боль,
Не из-за того, что мне был брошен вызов,
А потому что ТЫ звал меня.
Я делал все ради ТЕБЯ.
Ведь так ты и поступаешь,
Когда кто-то заставляет тебя чувствовать себя
Живым, как ты заставлял чувствовать меня.
Ты подарил шестилетнему мальчику мечту о «Лейкерс»
И я всегда буду любить тебя за это.
Но я не могу любить тебя с такой же одержимостью, как раньше.
Этот сезон — все, что я могу дать тебе.
Сердце еще может справляться с нагрузками,
Разуму по силам преодолевать препятствия.
Но мое тело знает — пришло время сказать: «Прощай!».
Это нормально.
Я готов оставить тебя,
Но хочу, чтобы ты знал
Мы оба можем насладиться каждым моментом, который у нас остался.
Как хорошим, так и плохим.
Мы отдали друг другу
Все, что у нас было.
Мы оба знаем: не важно, что я сделаю потом
Я всегда буду тем парнем
С «мячом», скрученным из носков.
Вставал перед урной в углу.
На часах 5 секунд
Мяч у меня в руках
5...4...3...2...1
Всегда буду любить тебя.
Коби!