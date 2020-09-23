Донован возглавил «Чикаго»

«Чикаго» объявил о назначении на пост главного тренера Билли Донована. В соответствии с политикой клуба, условия контракта не разглашаются.

55-летний американец последние 5 лет работал с «Оклахома-Сити». После сезона-2019/20 с ним было решено не продлевать контракт, поэтому специалист остался без клуба.

В регулярном чемпионате-2019/20 «Буллз» под руководством Джим Бойлена заняли 11-е место в Восточной конференции и не вышли в плей-офф.