Донован станет кандидатом на должность главного тренера «Филадельфии»

Уже бывший главный тренер «Оклахомы» Билл Донован стал кандидатом на должность главного тренера «Филадельфии». Ассистент главного тренера «Клипперс» Тайрон Лю также среди кандидатов, сообщает инсайдер The Athletic Сэм Эмик

«Оклахома» объявила о прекращении сотрудничества с Донованом после поражения от «Хьюстона» в первом раунде плей-офф (3-4).

«Сиксерс» отправили в отставку главного тренера Бретта Брауна после того, как проиграли «Бостону» в первом раунде плей-офф со счетом 0-4